Le rayan carro en la calle tras negarse a pagar ₡10 mil a cuidacarros

“Fuimos a ver el partido de La Sele contra Nigeria. Yo siempre prefiero pagar un parqueo a dejarlo en la calle, pero ese día ya todo estaba lleno, así que me tocó dejarlo en la calle.

“De hecho, lo parqueé lejos del estadio, pero en esos eventos todo está lleno de guachimanes, la cosa es que llegó el mae y de una me dice que son ₡10 mil por dejarlo ahí y que se los tengo que dar por adelantado.

“Yo le dije que no le iba a dar nada por adelantado, que con mucho gusto a la salida yo le daba lo que tenía y que no jamás le iba a dar ₡10 mil, él me dijo que eso era lo que estaban cobrando, yo le dije que la calle era pública y que, además, si algo le pasa al carro él no va a responder, le dije que le daba lo que yo pudiera y al final.

“Él se molestó y me dijo que no se hacía responsable por el carro y que le estaba quitando su trabajo, yo le dije que eso no era un trabajo para empezar y que tranquilo, que nada más no lo cuidara entonces”, relató a Teletica.com Fabián Muñoz.