"Le pido que usted se entregue", dice mamá a prófugo de Sarapiquí

“Como mamá le pido que usted se entregue. Las personas que vinieron a buscarme acá a mi casa lo buscan por el bien suyo, no para hacerle daño, ellos no le van a disparar, lo que quieren es que usted ya no ande en el monte para que nadie le vaya a hacer daño”.



De esta manera, Dapne Elizabeth Núñez Carvajal le pidió a su hijo Alfonso Castro Núñez, sospechoso de violación en fuga, que se entregue a las autoridades.

Ella asegura llevar días muy angustiada por no saber si su hijo está bien o no. Según cuenta, no ha dormido bien y le duele ver a Castro en esa situación.

El teléfono de doña Dapne no deja de sonar, pero indica que Alfonso no se ha comunicado con ella.

“Toda la familia está en una incertidumbre de saber que usted anda en el monte y que un animal puede hacerle daño, que anda herido y sin comer y uno acá en la casa preocupado”, añadió la madre.

“Usted sabe que hemos tenido nuestros errores y de todo, pero como mamá me duele en el alma verlo que usted anda en el monte. Si hay alguien que escucha este mensaje y sabe dónde está mi hijo, dígale que hay una mamá preocupada que lo ansía ver aunque lo metan a la cárcel”, añadió Núñez entre llanto.

En el mensaje, la señora le comunicó al sospechoso que ya cuentan con un abogado que lo va a defender, pero que por favor los llame.

“Si hay alguien donde esté él, por favor dígale a mi hijo que yo lo amo, aunque tenga sus errores como todo ser humano, pero que lo quiero con vida, que se entregue”, concluyó doña Dapne.

La mujer aseguró que la solicitud no la hace bajo presión de nadie, sino para conocer si su hijo se encuentra bien.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) suspendió la búsqueda de Castro para replantear la estrategia.

Escuche las declaraciones de la madre del sospechoso en el siguiente video.