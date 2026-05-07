“Le encantaba el mar”: Familia confirma muerte de adolescente desaparecido en Guanacaste

Lo que inició como un día de paseo familiar en el mar terminó en tragedia para una familia en Guanacaste, luego de que la Cruz Roja Costarricense confirmara la localización sin vida de un adolescente desaparecido desde el pasado martes en el sector de Las Catalinas.



El joven, identificado por familiares como Antonio, desapareció ese día a eso de las 11:30 a. m. mientras se encontraba en el mar junto a sus padres.



Marcela Méndez, tía del menor, relató a Teletica.com que el adolescente disfrutaba de actividades acuáticas y que ese día compartía tranquilamente con su familia cerca de la lancha de su padre.

“Antonio estaba con los papás en el mar disfrutando del día, él se sumergió y no salió más. Como niños que están dentro del mar, estaban a la par de la lancha del papá y estaban disfrutando de un día muy sanamente”, expresó Méndez.

Según comentó la familiar, desde el momento de la desaparición se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron cuerpos de rescate y vecinos de la zona.

“Su familia y todos los cuerpos de rescate iniciaron las labores de búsqueda y durante todo este tiempo se portaron muy bien con nosotros.

“Antonio era muy especial y querido por todos y le gustaba mucho el mar y las actividades relacionadas con el mar”, manifestó su tía.

La familia indicó que Antonio y sus padres eran originarios de San José, aunque desde hace algunos años residían en Flamingo, Guanacaste.



En las labores de búsqueda participaron la Cruz Roja Costarricense, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y vecinos de la comunidad, quienes mantuvieron los operativos hasta la localización del cuerpo.

