“Le dije a mi papá que, si pasaba algo, donara mis órganos”, dice ciclista tras perder pierna en accidente

“Llevaba conmigo dos teléfonos, el personal y otro de mi trabajo, así que le di este último a un mensajero que pasó en moto y le dije que llamara a mi papá. Hace algunos años me había quebrado la clavícula en una vuelta (ciclística) a San Carlos y esto no se compara, creí que ese era el dolor más grande que había tenido, pero la verdad no se compara con nada”, dijo Correa.