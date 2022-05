Las voces del caso Luis Juan: "Se lo llevaron en un carro y no tenemos pistas de si está vivo"

Luis Juan Arias tiene 28 años y está desaparecido desde el domingo 3 de abril, luego de que varios amigos lo dejaron al frente de su casa en Atenas, Alajuela.



Ese día, el joven fue a repartirle comida a los habitantes de la calle en el centro de Alajuela. Llegó a su vivienda, entró y minutos después salió a hablar por teléfono en una parada de buses, ubicada a unos 100 metros. Cuando estaba en el lugar, al parecer, llegaron dos carros, de donde se bajaron varios hombres, quienes se lo llevaron a la fuerza. Así lo asegura una testigo.

Su hermana, Lourdes Arias, así como su primo y una amiga con la que realizó trabajo social, están sorprendidos porque desde ese día perdió todo tipo de contacto con su familia y él nunca se había desaparecido.

“Todos los días me llamaba, me ponía un mensaje, si lo llamaba y no contestaba, a los 10 minutos me devolvía la llamada. Estoy demasiado sorprendida porque él nunca se va sin dar información y realmente no sabemos qué le pudo haber pasado.