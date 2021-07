"Las decisiones traen consecuencias", dice madre de fallecido en tour de rafting

Familiares de los fallecidos en un accidente de rafting, en octubre del 2018, testificaron durante el juicio que se desarrolla esta semana en los Tribunales de San José.



La madre de uno de los fallecidos, de nacionalidad estadounidense, fue la primera en tomar la palabra.

"Quisiera, a través de mis palabras, que las personas entiendan que las decisiones que se toman en la vida traen consecuencias, personales y en la vida de otras personas", dijo Maylin Rodríguez, mamá de Jorge Caso.

Se espera que durante este martes continúe testificando la parte acusadora.

"El punto aquí es determinar si hubo imprudencia o una acción dolosa, o una situación gravosa con relación a la responsabilidad de las personas. Hay una querella principal por el delito de homicidio simple, por un dolo, porque para nosotros era previsible y evitable la situación. Hay una acusación subsidiaria por homicidio culposo y luego se plantea la acción civil resarcitoria", explicó Gloria Navas, abogada de doña Maylin.

Por su parte, el abogado de uno de los querellados dice que no se puede sentenciar a alguien por dar una recomendación.

"Lo que habrá que determinar es las medidas de seguridad, si se cumplieron o no y si esto puede ser atribuible a estas personas o no. En el caso nuestro, en lo personal consideramos que, a pesar de lo lamentable del resultado, no tiene ningún asidero lo que se pretende hacia mi representado", dijo Daniel Soley, abogado de uno de los guías turísticos imputados.

Repase la información completa en el video adjunto.