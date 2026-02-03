La trampa del carro barato: cae banda sospechosa de asaltar a sus propios clientes

Una banda sospechosa de asaltar personas interesadas en la compra de vehículos fue desarticulada, este martes, en distintos puntos intervenidos en la Gran Área Metropolitana (GAM).



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José ejecutó tres allanamientos, a partir de las 6 a. m., en San Antonio de Desamparados, Mata de Plátano de Goicoechea y San Antonio de Escazú. Como resultado, se detuvo a cuatro personas investigadas por el presunto delito de robo agravado bajo la modalidad de asalto: tres hombres de apellidos Soto, de 23 años; Ramírez, de 28; Arce, de 56; y una mujer de apellido Jiménez, de 25 años.

"Los detenidos estarían vinculados con al menos dos causas. La primera ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en el sector de Vázquez de Coronado y la segunda el 4 de diciembre de 2025 en Hacienda Vieja de Curridabat. El perjuicio económico de ambos hechos se estima en aproximadamente nueve millones de colones", indicó la Policía Judicial.

Los violentos robos y el modus operandi de la banda quedaron grabados en cámaras de seguridad de los lugares donde ocurrieron.

Según informó el OIJ, el modo de operar consistía en la publicación de anuncios en redes sociales en los que ofrecían vehículos a precios bajos. Una vez que las personas interesadas establecían contacto, se coordinaba un encuentro en un sitio determinado para concretar la supuesta compra. Al llegar al lugar, los ofendidos eran interceptados por los sospechosos, quienes bajo amenazas con arma de fuego los despojaban de sus pertenencias y del dinero destinado a la adquisición del vehículo.



Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, un casco de motocicleta que pertenecería a una de las víctimas, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, entre otros indicios relevantes para la investigación.



Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

