“La pesca era su pasión”, cuenta mamá de hombre que murió tras ataque de cocodrilo

Lilia Gamboa, mamá del hombre que murió tras ser atacado por un cocodrilo, contó que la pesca era la pasión de su hijo aunque no le gustaba mucho comer pescado.



Este miércoles, cerca de las 3:30 p. m., Lidier Murillo Gamboa estaba pescando en el río Coto, en Guaycará de Golfito, Puntarenas, cuando sufrió el mortal ataque.

A pesar de que un amigo intentó ayudarle, no fue posible salvar su vida: las heridas que le provocó el reptil le ocasionaron la muerte en el lugar.

“Todos los fines de semana me decía 'mamita, mañana voy para la pesca'. En tiempos de invierno, donde hay mucha lluvia y rayería, yo le decía que no se fuera porque me quedaba pensando, pero me decía que nada le iba a pasar”, dijo Gamboa.