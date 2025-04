"La narco ruta Costa Rica-Algeciras”, así titulan medios en España

El puerto de Algeciras, en España, es uno de los más utilizados por las organizaciones criminales para enviar cargamentos de droga desde Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

Un sumario de investigación vinculado a la captura de un jefe policial, en España, relata la recurrencia de la narco ruta.

En las imágenes del sumario constan seguimientos a contenedores que partían de Guayaquil (Ecuador), Manzanillo (Panamá) o Limón (Costa Rica) y tenían como destino el puerto de Algeciras, España.

Así lo relata el sumario de investigación de un caso que mantiene tras las rejas desde noviembre pasado al jefe de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional de España, Óscar Sánchez Gil.

Este español, al parecer, producto de su puesto, lograba evitar la revisión de contenedores procedentes de Ecuador, Panamá o Costa Rica.

"Los alijos de droga se ocultaban en cargamentos de frutas como piñas, mangos, aguacates o bananas que adquirían empresas como Abadix Fruits".

“De las conversaciones intervenidas se desprende, además, que la prioridad de los narcos era la rapidez en el transporte. De forma habitual, la narcoruta entre Sudamérica o Centroamérica se prolongaba durante unos 15 días".

Esto dice una de las llamadas interceptadas por la policía al investigado.

"Me acaban de llamar, están esperando para cargar, hay que meter un poquito de presión, pero claro, es que hasta que el colombiano de allí no dé luz verde no podemos".

Añade el sumario de investigación que cualquier oportunidad era buena para introducir contenedores, siempre a través del puerto de Algeciras, principal entrada de los envíos comerciales que llegan a la península.

Aparte del alto mando policial de España, que cobraba una comisión por permitir el ingreso de contenedores, la organización criminal estaba conformada por ciudadanos colombianos y españoles asentados en la costa del Sol y en Madrid.

El policía español cayó luego de que fue decomisado en Algeciras el mayor cargamento de droga en la historia de ese país, 15 toneladas de cocaína procedentes de Ecuador.

Un caso reciente investigado por la Fiscalía adjunta contra la delincuencia organizada da cuenta de cómo Algeciras es un destino frecuente por parte de los grupos narcotraficantes. Los sospechosos que quedaron grabados contaminaron contenedores que tenían como destino precisamente el puerto de Algeciras.

Costa Rica es uno de los principales socios comerciales en tráfico del puerto de Algeciras gracias a la importación de productos como piña, banano, tubérculos y plantas desde donde cada semana salen cientos de contenedores para abastecer a Europa a través del puerto de Moín, conectado de forma directa por el servicio MedCaribe de las navieras CMA-CGM y Marfret que mantienen un tiempo de tránsito con Algeciras de tan sólo 12 días.