“La moto de mi hijo ya apareció, pero aún no sabemos nada de él”

Blanca Rosa Campos, mamá de Josué Daniel Mena Campos, contó a Teletica.com que la moto de su hijo ya apareció, pero aún no saben nada sobre él ni su paradero.

Mena, quien tiene 40 años, desapareció el pasado domingo 29 de agosto y, a la fecha, nadie sabe dónde está.

“Mi hijo todavía está desaparecido y su hermano es el que está más en contacto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que, me imagino, lo siguen buscando. La moto ya apareció en un lugar en Pérez Zeledón, pero eso es lo único que sabemos”, dijo Blanca Campos.

El hombre salió de la casa, a bordo de su motocicleta marca Yamaha 125 cc color azul, pero no dijo hacia dónde iba. Este jueves, cumple 18 días de estar desaparecido.

“Estamos muy preocupados porque son muchos días que no sabemos nada, el OIJ nos está informando, pero no podemos decir más porque indicaron que no habláramos con nadie al respecto”, agregó la madre del desaparecido.