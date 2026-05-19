“La cárcel no es un hotel”: Ministro responde a huelga de hambre de reos en La Reforma

Los privados de libertad del ámbito de alta contención del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas de La Reforma cumplen este lunes su cuarto día en huelga de hambre, en protesta por los cambios implementados en las disposiciones alimentarias.

Los reclusos aseguran que la calidad y cantidad de los alimentos han disminuido en los últimos días, lo que motivó el inicio de la manifestación. Según trascendió, alrededor de dos mil internos se habrían sumado a la protesta.

Ante consultas de la prensa, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, manifestó que “la cárcel no es un hotel” y que los privados de libertad podían mantener la huelga “los días que quisieran”.

Entre las modificaciones aplicadas por el Ministerio de Justicia destaca el uso de recipientes plásticos para servir los alimentos, similares a los empleados en la megacárcel implementada en El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Los internos aseguran que en estos recipientes se les estaría sirviendo una menor cantidad de comida.

Telenoticias intentó obtener declaraciones del ministro Aguilar sobre su posición ante las manifestaciones; sin embargo, pese a múltiples llamadas, no se obtuvo respuesta. Desde el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz se indicó que el caso se encuentra en análisis.







