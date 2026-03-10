Kit de flameo traído de EE. UU. fue fundamental en atención de incendio en Santa Ana

Un equipo especial de la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos, traído desde Estados Unidos, resultó fundamental para atender el incendio en una planta de gas en Pozos de Santa Ana, donde se quemaron más de 110 mil litros de gas LP.

Durante la emergencia, el bombero Daniel Corrales estuvo expuesto a la explosión de gas, pero gracias a los equipos de protección logró sobrevivir. Las llamas alcanzaron gran altura en cuestión de segundos y el fuego fue catalogado por el director del Cuerpo de Bomberos como una de las emergencias más peligrosas de los últimos años.

Los investigadores determinaron que el siniestro se originó por un error humano. La atención del incendio requirió un despliegue masivo:

15 extintoras

Unidad de Materiales Peligrosos

Paramédicos bomberos

70 bomberos permanentes

80 bomberos voluntarios

8 ambulancias

20 cruzrojistas

Además, se reportó la pérdida de equipos del Cuerpo de Bomberos valorados en unos ₡800.000, debido a temperaturas superiores a los mil grados. También se quemaron tres vehículos, dos cisternas y un tráiler.

La Cruz Roja atendió a un ciudadano afectado y brindó soporte a varios bomberos durante la emergencia. El Departamento de Comunicación del Cuerpo de Bomberos, encabezado por Josué Lara, compartió audios reales de las comunicaciones clave durante el operativo.

En los últimos cinco años y tres meses, se han registrado 12.513 emergencias relacionadas con gas LP, lo que evidencia la magnitud del riesgo que representa este tipo de incidentes en el país.