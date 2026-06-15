Justicia sacó 263 microondas de las cárceles del país

La Policía﻿ Penitenciaria retiró 263 hornos microondas que permanecían en patios, módulos de visita conyugal y espacios de convivencia de los privados de libertad en distintas cárceles del país.

La medida responde a las nuevas disposiciones que restringen el ingreso de alimentos a los centros penales. Desde ahora, la comida solo podrá ingresar los días de visita, con un máximo de dos tazas bajo estrictos controles de seguridad. Por ello, los únicos microondas que se mantendrán estarán en áreas destinadas a las visitas, para el consumo inmediato de los alimentos autorizados.

“Si ya no entran cantidades excesivas de comida a las cárceles, tampoco tiene sentido mantener microondas en patios y módulos penitenciarios”, declaró el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

Estas son las cantidades de microondas que se decomisaron por centro:





De acuerdo con el inventario preliminar de las autoridades, 238 equipos se encuentran en buen estado. Además, afirmaron que estos electrodomésticos serán sometidos a un proceso administrativo para valorar su eventual donación a instituciones sociales como Cen-Cinai, comedores escolares, delegaciones policiales, hogares de adultos mayores y asociaciones comunitarias. Los otros 25 aparatos presentan daños o deterioro.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, afirmó que la intervención busca fortalecer el control penitenciario y eliminar prácticas que favorecían el desorden.

“Lo que no tenga una justificación operativa o de seguridad simplemente no tiene por qué mantenerse dentro de los centros penales”, dijo.

La acción se enmarca en las disposiciones implementadas desde el 3 de junio de 2026, con el objetivo de reducir riesgos operativos y garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.