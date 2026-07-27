Justicia pide que audiencia de "Diablo" sea virtual por peligrosidad del detenido

El Ministerio de Justicia y Paz solicitó al Poder Judicial que la audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez, alias "Tan", se realice de manera virtual debido al peligro que representan ambos detenidos.

Así lo hizo saber el ministro de la cartera, Gabriel Aguilar, al director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, por medio del oficio MJP-DM-700-2026 con fecha de este 26 de julio.

Según el jerarca, su recomendación obedece a criterios de seguridad institucional orientados a minimizar los riesgos que implica el traslado y custodia de personas "consideradas de alta peligrosidad".

"Me permito solicitarle que el OIJ recomiende al juez coordinador del Juzgado Penal donde se realizará la audiencia, que esta sea efectuada de forma virtual desde el centro penal donde ambos sujetos se encuentran recluidos, bajo estrictas medidas de seguridad.

"De ser avalada por la autoridad judicial, brindaremos las condiciones necesarias para que la audiencia se realice bajo esta modalidad, tomando en consideración que ya existe un convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial para la realización de audiencias judiciales virtuales", se lee en el documento.

Aguilar agrega que la medida también busca resguardar a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general.

La audiencia está programada para este lunes a la 1:30 p. m.

"En caso de mantenerse la disposición de realizar la audiencia de forma presencial, cuyo traslado corresponde realizar al OIJ, el Ministerio de Justicia y Paz implementará el mismo protocolo aplicado durante el ingreso de ambos imputados al centro penal, adoptando las medidas operativas y de seguridad que correspondan para resguardar la seguridad institucional y nacional", concluye el oficio.

La posibilidad de realizar la audiencia virtual ya había sido contemplada por el ministro de Justicia desde el viernes anterior, pero fue hasta este domingo que se oficializó ante las autoridades judiciales.

Actualmente, "Diablo" y "Tan" permanecen en espacios de máxima seguridad, bajo vigilancia permanente de oficiales tácticos. Además, tienen restringido el contacto directo con sus familiares y no podrán salir de sus celdas, incluso en caso de presentar algún padecimiento de salud.



Por el momento, no hay una respuesta formal del Poder Judicial.



