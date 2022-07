Justicia: Nueva cárcel no será apta para privados de libertad

El Ministerio de Justicia y Paz investiga los hechos y a quién o quiénes fueron los responsables de adjudicar, en firme, la construcción de la nueva cárcel de Terrazas 2 la cual, al parecer, no es apta para albergar a privados de libertad.



El nuevo centro penitenciario fue diseñado con dos torres de cuatro pisos cada una, con el propósito de alojar a 624 privados de libertad. Sin embargo, una serie de deficiencias ahora pesan sobre el proyecto, cuyas paredes internas fueron construidas con esterefón y cuyas escaleras fueron hechas en ductos cerrados, sin ventilación y con muy poco espacio.

Además, las áreas de lavado y de secado están entre los dormitorios, en espacios sumamente limitados; las ventanas son de vidrio transparente y, según Justicia, este material no es adecuado para inmuebles penitenciaros, ya que, al quebrarse, puede convertirse en un arma peligrosa en manos de los privados de libertad. A esto se suma el hecho de que las camas no fueron construidas con metal ni concreto, son de madera, lo que las convierte en combustible ante un eventual incendio.

“El proyecto tiene que ir en la forma que está, no puede variar, sin embargo, tratamos de ver la parte legal para modificarlo, pero es más el costo económico si no se hace tal cual ya está. El edificio será usado para el área administrativa y policía penitenciaria y no para lo que se planteó en un inicio”, dijo Carolina Castro, viceministra de Gestión Estratégica de Justicia y Paz.