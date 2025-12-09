Justicia niega permiso a extraditable “Pecho de Rata” para casarse en la cárcel

El Ministerio de Justicia confirmó que no se autorizó la boda civil solicitada por el extraditable Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.



El viceministro de Justicia, Nils Ching, informó que la ceremonia estaba prevista para este martes (a las 8 a. m.) y que se recibió la solicitud formal del privado de libertad de apellido López para celebrar el matrimonio dentro del centro penitenciario.

Sin embargo, explicó que “debido a que no se ha cumplido con el trámite interno administrativo para llevar a cabo las coordinaciones de la obra, la fecha y la seguridad que debe tener ese evento y coordinaciones incluso externas, por el momento no se llevará a cabo”.



A la misma hora en que se programó la boda, inició en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José la audiencia de apelación por el proceso de extradición de López Vega, requerido por Estados Unidos por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

El privado de libertad no estuvo presente en la diligencia judicial, pues se tenía previsto que contrajera matrimonio en la cárcel La Reforma, en Alajuela, donde permanece recluido. Pese a la planificación, la unión civil no se realizó.

