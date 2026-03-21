Juicio por homicidio de policía en Batán inicia la próxima semana en Limón

El juicio por el homicidio de un policía en Batán iniciará la próxima semana en el Tribunal Penal de Limón.

Un hombre de apellido Cruz enfrentará el proceso del 23 al 25 de marzo como sospechoso del delito de homicidio en perjuicio del oficial Obregón, así como por tentativa de homicidio contra varios policías.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2024 en Batán, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un recorrido preventivo. El imputado viajaba en motocicleta junto con otro sujeto aún no identificado y, según la investigación, ambos habrían disparado en múltiples ocasiones contra los policías.

Tras huir del lugar, los sospechosos se toparon con otra unidad policial y volvieron a disparar. En ese segundo ataque, la patrulla colisionó contra una vivienda y el oficial Obregón falleció en el sitio tras recibir un disparo en el cuello.