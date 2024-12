Juicio por asesinato de Yuliana Ureña no empezará este miércoles

El juicio por la muerte de la joven sancarleña Yuliana Ureña no arrancará este miércoles, como estaba planeado, según lo explicó a Teletica.com, Alfonso Ruiz, abogado de la familia.

Según la notificación judicial que le llegó a las partes involucradas en el proceso, la nueva fecha de inicio está programada para el próximo viernes 6 de diciembre a las 7:30 a. m.

"La familia y la representación legal de la parte ofendida ha estado totalmente anuente con el retraso, nosotros no tenemos ningún cuestionamiento en lo absoluto . Este proceso se ha manejado mucho más rápido de lo que normalmente se manejan los procesos", explicó el abogado de la familia.

A criterio del jurista, situaciones como estas pasan en los procesos judiciales, por lo que aseguran comprender por completo la situación.

Días antes, un equipo del programa 7 Días conversó con Roxana Quirós, quien es la madre de la víctima.

“Quiero justicia, ella merecía justicia, no merecía irse así. Sé que nada de lo que haga ya me la va a devolver, pero quiero justicia, sacar a ese tipo de la calle, que ya no vuelva a hacer más daño, porque solo salió de la cárcel a desgraciarnos la vida", expresa Quirós, firme ante sus expectativas por el juicio.