Juicio de Marcel Hernández se suspende: continuará el 3 de febrero

El juicio contra el futbolista Marcel Hernández se suspendió la tarde de este viernes y continuará este jueves 3 de febrero a las 9:30 a. m.

Hernández afronta en los Tribunales de Cartago un proceso por cuatro presuntos delitos de violación y dos más por un tener relaciones sexuales con una menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido en agosto de 2018, cuando la denunciante era menor de edad.

Este viernes el juicio se mantuvo privado, pues la ofendida fue quien brindó su declaración. Mientras la joven realizaba su testimonio, el jugador se mantuvo en una sala anexa.

​"Cuando se trata de delitos sexuales, siempre que las víctimas declaran, sacamos al imputado para que no tenga ningún contacto visual, eso no significa que el imputado no se entere en tiempo real de lo que está sucediendo en la sala. Garantizamos que no se tenga contacto visual", explicó la fiscala Karolina Martínez.