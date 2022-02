Juicio contra exsacerdote Mauricio Víquez se reanudará este miércoles

El exsacerdote Mauricio Víquez continuará enfrentando el juicio en su contra a partir de este miércoles.



El debate está programado para iniciar a las 8 a.m. en los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de San José.

En esta oportunidad el tribunal a cargo del debate recibirá a los testigos que faltan por dar su declaración, entre estos un trabajador de la iglesia Juan Bautista de Patarrá en Desamparados, San José.

Posterior a la finalización de los testimonios programados, este juicio entrará en su etapa final con las conclusiones y en donde el abogado del denunciante de Víquez estaría solicitando la pena máxima de prisión contra el excura.

Víquez fue acusado por cinco delios de abuso sexual contra menor de edad. Hechos que habrían ocurrido en el 2003 pero que se denunciaron en el 2018.

El último testigo que estuvo en este juicio fue la esposa del denunciante.

La mujer afirmó haberse enterado de los abusos que sufrió su esposo por parte de exsacerdote debido a un reportaje que surgió donde se hablaba de las acciones del excura.

"Estaban dando el reportaje sobre las violaciones de Mauricio Víquez, mi esposo que estaba viendo las noticias se puso pálido y se puso a llorar, me extrañó, no pregunté, hasta que él salió de la casa, estuvo mucho tiempo fuera, esperé que él entrará y me preguntó si había visto el reportaje, le dije que sí, y me dijo que él había sido una de las víctimas", dijo la esposa del supuesto ofendido.