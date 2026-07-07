Juicio contra acusado de asesinar a chofer en presa será en Tribunal Penal

El juicio contra el acusado de asesinar a un chofer en una discusión en medio de una presa en Cartago ya no se tramitará en flagrancia.

La abogada del imputado de apellidos Mora Cubero presentó un recurso de amparo por actividad procesal defectuosa, lo que retrasó el inicio del debate previsto para este lunes 6 de julio.

Se trata del homicidio de Francisco Javier Granados López, ocurrido en mayo anterior en una discusión generada en medio de una presa en carretera, cerca del centro comercial Metrocentro, en el cantón Central de Cartago.

Tras el recurso de la defensora, Maruxinia Marín, los jueces decidieron que el caso se realice con todas las pruebas en un tribunal penal, pues la abogada alegó que falta la apertura del teléfono, un análisis toxicológico, entre otras.

“No se evacuó toda la prueba. No obstante, el tribunal lo que ha sostenido es que no hay una actividad procesal defectuosa, sino que lo que está diciendo es que, como el Tribunal de Flagrancia tiene límites para evacuar y recibir el juicio, el juicio se tiene que hacer con toda la prueba y la prueba no está, es prueba muy importante para la defensa”, explicó la abogada.

Según la defensora, los jueces le dan la razón de que el caso tiene que ser tramitado por un tribunal ordinario y tiene que evacuarse la prueba, a pesar de que se trató de encasillar en flagrancia.

Ahora la acusación por homicidio simple pasa al Tribunal Penal de Cartago, por el momento, no hay fecha de inicio del debate.