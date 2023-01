Juicio anestesióloga: Odontóloga forense ve difícil confirmar que lesiones en cuerpo sean mordiscos

“No hubo dificultad de revisión de la prueba porque las réplicas dentales que me enviaron eran de perfecta reproducción y no tienen diferencias sustanciales con los modelos maestros. Yo sabía que los modelos que se me remitieron no eran los maestros porque el perito no me los podía enviar ya que eran de él y los tenía que conservar, pero las reproducciones que me envió eran de muy buena calidad y yo pude trabajar muy bien con ellos”, dijo Valenzuela.