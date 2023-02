Juez deja libres a sospechosos de traficar drogas, detenidos el lunes, en Puntarenas

"Una vez escuchadas a todas las partes intervinientes y en aplicación y en respeto del principio de legalidad, oralidad, debido proceso, principio de inocencia, e independencia judicial, se determinó por el juzgador que las pruebas aportadas por la Fiscalía en relación con el encartado Rojas no eran suficientes para alcanzar el grado de probabilidad mínimo, se rechazó la misma por no cumplirse el primer requisito material del numeral 239 del código procesal penal, para la imposición de medidas cautelares (probabilidad de comisión delictiva), no procede la aplicación de ninguna medida cautelar.

“En relación con uno de los imputados de este caso de apellido Miranda, se acreditó todos los requisitos materiales del numeral 239 del código procesal penal por un supuesto delito de venta de drogas y se ordenó medidas menos gravosas:

1. Mantener domicilio y trabajo fijo en guanacaste.

2. Deberá firmar los días 15 y 30 de cada mes en la Fiscalía de Santa Cruz.

3. Impedimento de salida del país.

4. No tener contacto con sustancias psicotrópicas.

"Dichas medidas en contra del encartado Miranda se ordenaron por seis meses”.