Juez deja libre a basquetbolista sospechoso de homicidio

El Juzgado Penal de Puntarenas ordenó la liberación sin medidas cautelares del jugador de baloncesto detenido el miércoles antes de un partido oficial como sospechoso de un homicidio y tentativa.

La decisión la confirmó el propio despacho a través de la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia este sábado, un día después de celebrada la audiencia respectiva.

De acuerdo con el departamento de comunicaciones, luego de valorar la prueba que se tiene en contra del hombre de apellido Shedden, se determinó que esta es insuficiente para vincularlo con los hechos que se le achacan.

El Ministerio Público relaciona al basquetbolista con el crimen de Jairo Ibáñez, ocurrido el 10 de febrero de 2025 en Barranca de Puntarenas.

De momento, se desconoce la dinámica de los hechos. La Fiscalía únicamente agregó que otra persona sobrevivió al evento, pero que la identidad de esta iba a ser resguardada por motivos de seguridad.

Shedden milita con el equipo de Heredia de la Liga Superior de Baloncesto y fue capturado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) antes de un juego de temporada regular.

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