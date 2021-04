Juez decidirá este viernes si caso de Allison Bonilla va a juicio

Este viernes 30 de abril un juez decidirá, en los Tribunales de Cartago, si el caso del asesinato de la joven Allison Bonilla va a juicio.​

La audiencia preliminar iniciará a las 9:30 de la mañana en el Juzgado Penal de Cartago contra Nelson Sánchez Ureña, quien figura como sospechoso del homicidio de Bonilla.

Rodrigo Araya, abogado de la familia de Allison, espera que todo el peso de la ley caiga contra Sánchez y se haga justicia.

Declaraciones Rodrigo Araya:

Para el abogado, no cabe duda de que el caso va a ir a juicio porque según dice, existen todos los elementos de prueba para señalar a este sujeto como el responsable del homicidio.

Este miércoles Teletica.com confirmó que el principal sospechoso del homicidio de Allison ya no será defendido por el abogado Francisco Herrera, será más bien una defensora pública quien lo acompañe en el caso.

Herrera, indicó que él ya no es su defensor debido a una serie de diferencias con el hombre.

“Yo no sabía que estaba destituido y me di cuenta cuando fui a revisar el expediente porque había cosas de las que aún no me notificaron. Él tiene una decisión diferente a la mía tanto en lo técnico como en lo material y en la posición de él yo no puedo llevar el caso”, indicó Herrera.