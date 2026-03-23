Juez autoriza extradición a Italia de "John Cadenas"

Las autoridades judiciales confirmaron que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago autorizó la extradición a Italia de José Johnny Angulo Fernández, mejor conocido como "John Cadenas".

El vecino de Laurel de Corredores fue detenido en la Zona Sur del país.



Cadenas es el cuarto nacional extraditable. Su detención fue coordinada entre OIJ y la Embajada de Italia por el delito de tráfico internacional de drogas.

Como garantías, el juzgado solicitó que, en caso de que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, no se le aplique cadena perpetua, y que, en caso de que se imponga esta, se le conmute a la sanción inferior.

"De igual manera, que la sanción no podrá superar los cincuenta años de cárcel, que es el quantum máximo permitido en Costa Rica", se desprende de la resolución.

El Tribunal rechazó un recurso de apelación que interpuso el abogado de "Cadenas".