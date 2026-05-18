Jóvenes primas mueren en brutal choque de pick-up contra árboles en Osa

Dos primas fallecieron la madrugada de este domingo tras un violento accidente de tránsito ocurrido en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.



Las víctimas fueron identificadas como Katerin Tatiana Serrano Barrantes, de 24 años, y Gloria Tatiana Barrantes Abarca, de 27 años, ambas oriundas de Sierpe de Osa.

El carro en que viajaban quedó destrozado.

De acuerdo con información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente fue reportado a las 2:20 a. m., cuando las mujeres viajaban en un vehículo Isuzu D-Max que se dirigía en sentido Palmar Sur – Sierpe.



Según el reporte preliminar, por razones que se mantienen bajo investigación, quien conducía perdió el control del automóvil, el cual se salió de la carretera e impactó contra un árbol al costado de la vía. Posteriormente, el vehículo chocó de manera frontal contra otro árbol.



A raíz de la fuerza del impacto, Serrano Barrantes y Barrantes Abarca fallecieron en el sitio, indicó la Policía Judicial.



Katerin Serrano era estudiante de Ingeniería Forestal en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y residía en Cartago debido a sus estudios universitarios.









Por su parte, Gloria Tatiana Barrantes Abarca era madre de tres hijos: un niño de 9 años y dos niñas de 7 años y un año de edad.





En el accidente también resultó herida una mujer de apellido Torres, de 24 años, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, donde permanece recibiendo atención médica.



Al lugar se presentaron unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron la emergencia.



El caso se mantiene en investigación.