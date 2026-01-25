Jóvenes encabezan las víctimas por accidentes de tránsito durante la madrugada del domingo

La madrugada de este domingo volvió a dejar en evidencia un patrón que se repite en las atenciones de emergencia: personas jóvenes figuran entre las principales víctimas de accidentes de tránsito, la mayoría en incidentes relacionados con motocicletas, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, los cuerpos de emergencia atendieron al menos 14 incidentes graves en distintos puntos del país, varios de ellos con pacientes en condición crítica.

En ese lapso, se reportaron casos que involucraron a una menor de 16 años, así como a jóvenes de 18, 20, 25 y 34 años, muchos con politraumas y trasladados de urgencia a centros hospitalarios.

Los accidentes se registraron tanto dentro como fuera del Gran Área Metropolitana, con atenciones en Cartago, Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Sur y San José. El denominador común fue la alta presencia de motocicletas, ya sea en colisiones contra vehículos livianos, derrapes, vuelcos o atropellos.

Uno de los primeros casos se dio en la Zona Sur, en Corredores de Puntarenas, donde una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó a una joven de 16 años en condición crítica. Horas más tarde, en Cartago, Guanacaste y Puntarenas, se repitieron escenarios similares con motociclistas jóvenes gravemente heridos, trasladados a hospitales como el Max Peralta, William Allen, Monseñor Sanabria, Hospital de Liberia y centros de atención regionales.

Además de los accidentes viales, la Cruz Roja también atendió hechos violentos, como un herido por arma blanca en San José y un joven de 18 años con impacto de bala en el tórax en una zona indígena de Turrialba, ambos en condición crítica, lo que elevó aún más la presión sobre los servicios de emergencia durante la madrugada.

Para los cuerpos de socorro, la reiteración de pacientes jóvenes en accidentes de tránsito nocturnos y de madrugada no es un hecho aislado. Se trata de un comportamiento que se repite, especialmente los fines de semana, y que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención vial, con énfasis en el uso responsable de la motocicleta, la conducción nocturna y la protección de las personas más jóvenes en carretera.