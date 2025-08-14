Joven y menor en moto mueren en violento accidente contra poste en San Carlos

Un violento accidente de tránsito, ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, cobró la vida de un joven y un menor de edad en el sector de Dulce Nombre de Cedral, en San Carlos, Alajuela.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el siniestro se registró alrededor de las 2 a. m., cuando las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta y, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

"En el lugar falleció de manera instantánea el conductor, identificado como un hombre de 24 años, de apellido Salazar. "Por su parte, el acompañante, un menor de 17 años, fue trasladado de emergencia al Hospital México, donde minutos después se confirmó su deceso", dijo la Policía Judicial.

Los cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

