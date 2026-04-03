Joven tiene más de 10 horas de estar desaparecido en playa Manuel Antonio

Un joven de 20 años se mantiene desaparecido desde la mañana de este viernes tras ser arrastrado por la corriente en playa Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas.



De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente acuático fue atendido a eso de las 6:40 a.m., momento en que se recibió la alerta sobre un hombre que había sido llevado mar adentro por la fuerza del oleaje. De inmediato, se activaron las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Manuel Antonio, Quepos.

Para las 4:00 p.m., equipos de emergencia continúan desplegados en el sitio, incluyendo unidades especializadas de la Cruz Roja que trabajan con apoyo de tecnología como drones, con el objetivo de ubicar al joven.



Según informó Óscar Aguilar, guardavidas en el lugar, la Policía Turística de Quepos ha realizado recorridos en motos acuáticas como parte de las acciones de rastreo.

"Se ha coordinado con el Servicio Nacional de Guardacostas y se mantiene Vigilancia Aérea, lo que ha permitido ampliar el patrullaje desde distintos puntos y cubrir una mayor extensión, tomando en cuenta las corrientes marinas que pudieron haber arrastrado al joven", dijo Aguilar.

Las autoridades indicaron que la búsqueda se mantiene activa.

