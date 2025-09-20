Joven sufre múltiples lesiones tras caer 12 metros de estructura junto a la Asamblea Legislativa

Un joven de unos 19 años sufrió múltiples fracturas en sus piernas tras caer alrededor de 12 metros a un costado del edificio de la Asamblea Legislativa.

La emergencia se reportó en la madrugada del sábado. Según información preliminar, por razones que se desconocen, el joven se brincó una de las mallas perimetrales del edificio antes de la caída.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado de inmediato al Hospital Calderón Guardia, donde recibió atención médica.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre las circunstancias que motivaron el incidente y las autoridades investigan lo ocurrido.