Joven sospechoso de apuñalar a novia por todo el cuerpo alertó a policía del asesinato

Un joven de 18 años figura como sospechoso de asesinar a su novia, una mujer de 41 años, en un hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en Zaragoza de Palmares, Alajuela.



Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 4:25 a.m., cuando ambos se encontraban dentro de una vivienda.

"Por razones que aún no están claras, entre ambos se habría producido algún tipo de altercado. Cuando los agentes judiciales llegaron al lugar, la víctima presentaba heridas provocadas por arma blanca en todo el cuerpo, quedando fallecida en el sitio", dijo la Policía Judicial.

El sospechoso fue quien dio aviso a las autoridades y permaneció en el lugar hasta la llegada de oficiales de la Fuerza Pública, quienes procedieron con su detención.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a la mujer adulta con múltiples heridas por arma blanca y no presentaba signos de vida.



El OIJ indicó que el caso continúa en investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

