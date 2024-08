Joven relató minutos de angustia que vivió tras ser víctima de quiebraventanas

Una joven cuenta los momentos de angustia que vivió al sufrir un asalto en su vehículo en Hatillo 6.



Hace unos días en Telenoticias mostramos cómo los quiebraventanas de los sectores de Hatillo, estaban aprovechando las largas presas y el tráfico pesado para realizar nuevos robos a los conductores que pasan por el lugar.

Este viernes una joven fue la nueva víctima de estos criminales, ella viajaba como pasajera en horas de la mañana en sentido Hatillos-Pavas, el conductor se detuvo para realizar el semáforo de Hatillo 6, cuando tan solo unos minutos más tarde sintió cómo le arrebataron su celular de las manos.

“Yo solo sentí cuando metió las manos encima de mi celular, yo lo hice como a empujar y le intenté clavar las uñas para defenderme, ahí fue donde él me metió las uñas y me golpeó un poco el brazo, al final logró llevarse el celular, era un iPhone 15 Plus celeste, lo compré en enero, entonces también duele, no solo la pérdida material sino todo lo que tenía en él”, contó la joven bajo identidad protegida.

La joven asegura que la denuncia ante el organismo de investigación judicial ya fue interpuesta de un dispositivo que había adquirido tan solo este año en el mes de enero, sin embargo, ella señala que más allá de lo material, fue la angustia que la situación provocó.

“El hombre cruzó la calle y salió corriendo como meterse a Hatillo 6, pues yo me asusté e hice como a bajarme del carro, ya un señor me dijo que tranquilizara, que nada iba a hacer y que podía estar armado, entonces yo ya iba en el carro como temblando, nunca me había pasado que me asaltaban, me puse a llorar y se me salieron las lágrimas de la impotencia”, agregó la víctima.