Joven quebró ventana para rescatar a su padre adulto mayor atrapado en inundación

Joven tuvo que quebrar vidrio de ventana para salvar a su papá, que quedó atrapado durante inundaciones en Cartago.

Los adultos mayores afectados lo perdieron todo debido a la emergencia (ver video adjunto de Telenoticias).

Los aguaceros eran demasiado fuertes y, en segundos, la casa de estos señores quedó totalmente inundada, con una profundidad superior al metro de altura.

En el cuarto se encontraba don Carlos totalmente atrapado y en la sala estaba su hijo Marco Coronel.

Marco, a como pudo llegó hasta donde su papá, lo rescató y para poder salir, tuvo que quebrar los vidrios de esta ventana y por ahí lograron poner sus vidas a salvo.

“Estábamos acá en la casa, de repente oímos un golpe muy fuerte, un estruendo, cuando me di cuenta pasaba literalmente un río, mi papá estaba en el cuarto, yo en la sala, cuando yo llegué al cuarto ya el agua nos llegaba prácticamente a la mitad, procedí a sacarlo, pero la presión de las puertas no nos dejaba, estábamos atrapados, tuve que reventar los vidrios para poderlos sacar, yo los saqué ahí por la ventana, nos quedamos acá, la presión salía por las ventanas, bastante fuerte el tema”, relató Coronel.

Estos adultos mayores lo perdieron absolutamente todo.

“Fue pérdida total, todo, todo, absolutamente, todo se perdió, celulares, computadoras, enceres, las camas, los colchones, todo, no nos quedó nada, la ropa, todo lo perdimos”, detalló Ana Redondo, afectada.

Ellos quedaron únicamente con la ropa que andaban puesta.

“Es triste, es doloroso, saber que de la noche a la mañana pierden ellos todo, gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar, perdieron todo”, contó la hermana de doña Ana.

Durante las emergencias, vecinos y familiares se comunicaron con diversas instituciones pidiendo ayuda.

“Se llamó a todas las unidades de apoyo, no recibimos ayuda de ninguna institución, si llegaron los Bomberos, pero nos dijeron que como no había nadie atrapado, entonces no podían hacer nada”, acotó Natalia Barquera, nieta.