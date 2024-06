Joven que quedó atrapado dentro de carro en inundación: “Sobrevivir, son segundos, da muy poco para pensar”

El joven de 22 años, que quedó atrapado dentro de su vehículo en las inundaciones en las cercanías de la facultad de Derecho de la UCR, en San Pedro, le relató a Telenoticias los segundos de angustia que vivió y cómo logró ponerse a salvo durante la emergencia.

“Me dirigía a hacer una entrega de un par de tenis que había vendido, cuando voy pasando, la zona no se veía tan inundada, en una parte se veía la calle y los carros seguían con normalidad, a la hora que yo hago para ver si puedo pasar, va un carro al frente, incluso una moto a la par, pero de un momento a otro sentí que las llantas de adelante se me trabaron y el carro se me apagó”, explicó Anthony Sánchez.