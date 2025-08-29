Joven que murió en Quepos se une a lista de víctimas colaterales de este 2025

Una joven de 28 años se suma a la lista de víctimas colaterales de este 2025. Ella fue asesinada en un tiroteo dentro de un taller en Paquita de Quepos, Puntarenas, este jueves (ver nota de Telenoticias en el video adjunto).



Al sitio llegó un joven identificado como Reny Joseth Rojas Badilla, de 26 años, al parecer blanco del ataque, quien fue emboscado por dos sicarios en motocicleta. Rojas ingresó para conversar con el dueño del taller, aparentemente, momento en que los atacantes abrieron fuego: recibió nueve impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, principalmente en las extremidades y el rostro.



En el local también se encontraba Susana Patricia Rodríguez Mora, pareja del dueño del taller, quien resultó herida durante la balacera. El reporte policial indica que ella recibió dos disparos: uno en el costado izquierdo del pecho y otro en la espalda, los cuales le provocaron la muerte.



Rodríguez, quien no tenía nada que ver con la situación, se encontraba al fondo del establecimiento. Cuando los paramédicos llegaron, ya no presentaba signos vitales.



El caso de esta joven inocente se suma a otras dos muertes colaterales registradas el martes anterior en El Cocal de Quepos, donde tres personas perdieron la vida. Dos de ellas no tenían ninguna relación con los hechos: una menor de 16 años y un hombre de 53.



Vecinos han manifestado su preocupación por los constantes tiroteos que mantienen en alerta a la comunidad.



Por otra parte, expertos señalan que en Costa Rica la mayoría de los sicarios carecen de conocimientos en el manejo de armas, lo que incrementa el riesgo de que personas ajenas a los conflictos mueran durante estos ataques.



Con estas víctimas mortales, esta semana han fallecido cinco personas en Quepos.



