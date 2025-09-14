Joven muere y acompañante está grave tras estrellarse contra caseta de peaje en Alajuela

Un joven conductor murió y su acompañante está grave luego de estrellarse contra una caseta de peaje en Alajuela, en la Ruta 1.

El aparatoso accidente ocurrió a las 2:55 a. m. de este domingo, en la estación ubicada en Río Segundo.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las razones del mortal choque contra el objeto fijo no están claras.



“En el sitio fallece un hombre de apellido González, de 22 años, quien, presuntamente, era el conductor de este automóvil.

“También resulta herida una mujer de apellido Muñoz, de 19, trasladada al centro médico para ser atendida”, detalló la Policía Judicial.

Los agentes judiciales acudieron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y hacerse cargo de las pesquisas respectivas.

El caso continúa en investigación.