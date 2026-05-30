Joven muere tras choque frontal entre motocicletas en Desamparados

Un joven de 19 años murió la noche de este viernes luego de verse involucrado en un choque frontal entre dos motocicletas en Los Guido de Desamparados, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



La víctima fue identificada con el apellido Sánchez, de 19 años. El accidente ocurrió pasadas las 10 p. m. en vía pública, específicamente en el sector 3 de Los Guido.



Según la información preliminar del OIJ, Sánchez conducía una motocicleta cuando, por razones que se investigan, colisionó de frente contra otra motocicleta.



Producto del impacto, el joven murió en el sitio.



En el accidente también resultó herido el conductor de la otra motocicleta, un hombre de apellido Escobar, de 20 años. Él fue trasladado a un centro médico en San José para recibir atención.



Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena. Los oficiales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

