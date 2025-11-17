Joven muere tras brutal agresión mientras viajaba en bicicleta en Santa Rosa de Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan la muerte de un hombre de aproximadamente 23 años, ocurrida la tarde de este domingo en la comunidad de Santa Rosa de Limón.



De acuerdo con las autoridades, la víctima se desplazaba en bicicleta por una zona poco transitada cuando fue interceptada por dos individuos que, al parecer, lo amenazaron.

"Los sospechosos habrían derribado al joven hacia una cuneta y le habrían provocado un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

"Tras el ataque, uno de los sujetos logró darse a la fuga, mientras que la víctima falleció en el lugar", indicó el OIJ.

Las autoridades presumen que el hecho estaría relacionado con un intento de asalto.



El OIJ mantiene la investigación abierta con el objetivo de identificar y localizar a los responsables del homicidio.





