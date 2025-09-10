Sucesos
Joven muere atropellado por tráiler en la entrada a León XIII
La víctima tenía entre 18 y 20 años de edad.
Un joven falleció tras ser atropellado por la parte trasera de un tráiler.
La emergencia ocurrió la tarde de este martes en la entrada a León XIII.
La víctima tendría entre 18 y 20 años de edad, según estimaciones preliminares. Al parecer, viajaba en bicicleta.
En lo que va del año, se han reportado múltiples personas gravemente heridas o fallecidas debido a accidentes de tránsito en el país.