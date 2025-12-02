Joven muere atropellado en calle de Esparza donde vecinos exigen reductores de velocidad

Un joven de 14 años murió tras ser atropellado en Nances de Esparza, Puntarenas, en una recta donde vecinos y líderes comunales llevan años solicitando reductores de velocidad.

El menor, identificado como Ian Madrigal León, fue golpeado de frente por un vehículo tipo pick-up, el sábado anterior, cuando regresaba a su casa luego de recibir tutorías de Matemáticas para preparar unas pruebas (ver video adjunto de Telenoticias).



El accidente ocurrió frente a la escuela de Nances. Ian cayó en una cuneta y fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue estabilizado. Sin embargo, la madrugada del domingo su familia recibió la noticia de que había fallecido.



Según relató su tío, era un joven alegre, solidario y apasionado por el fútbol. Soñaba con convertirse en jugador profesional para comprarle una casa a su madre y garantizar una vida mejor a sus hermanos.



La tragedia reavivó el descontento de los vecinos, quienes aseguran que en la zona han ocurrido múltiples accidentes por exceso de velocidad. Afirman que existen solicitudes formales desde hace años para instalar reductores en esta ruta nacional, pero que las instituciones no han dado respuesta.



Funcionarios locales señalan que la municipalidad no puede colocar los dispositivos debido a que se trata de una ruta nacional, por lo que la responsabilidad recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). A pesar de visitas técnicas y supuestos compromisos, aseguran que no se han concretado acciones.



Trabajadores de la escuela de Nances también expresaron frustración y afirmaron que el MOPT ha realizado mediciones y promesas sin avances reales. Añaden que el flujo constante de niños y estudiantes universitarios aumenta el riesgo en una vía donde los vehículos circulan a alta velocidad.



La comunidad continúa a la espera de una respuesta oficial del MOPT sobre el estado del trámite para la colocación de los reductores. Telenoticias se unió a esta consulta, aunque al cierre de edición no hubo respuesta del ministerio.

