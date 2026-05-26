Joven motociclista muere tras aparatoso accidente en San Carlos

Un motociclista de apenas 23 años murió tras sufrir un fatal accidente de tránsito la tarde de este lunes en Florencia de San Carlos.

El hecho se registró sobre la vía principal, frente a la parada de buses de Florencia y el Banco Nacional, 400 metros hacia Santa Clara.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, las ambulancias acudieron de inmediato al sitio; sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el conductor fue declarado fallecido en la escena.

La víctima fue identificada como un joven de apellido Castro, de 23 años. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos se encuentran a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.