Joven medallista de olimpiadas especiales es la mujer que murió envenenada en Talamanca

Una joven medallista de Olimpiadas Especiales fue identificada como la mujer fallecida en Bratsi de Suretka, Talamanca. Se trata de Yudith Morales Ortiz, de 23 años, quien fue encontrada sin vida junto al cuerpo de un hombre identificado como José Matarrita Obando, de 61 años.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos habrían muerto por envenenamiento. Aunque aún no se han confirmado las causas exactas, las autoridades no descartan que se trate de un posible femicidio. El caso está siendo manejado como una muerte sospechosa, y se investiga si alguno de los involucrados ingirió algún tipo de agroquímico.

Yudith era una reconocida atleta en el deporte de bochas y representó a Costa Rica en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Emiratos Árabes Unidos en 2019. En esa ocasión, vistió un traje típico en la entrada de la delegación nacional y logró obtener una medalla de oro y otra de bronce.

Desde Olimpiadas Especiales Costa Rica destacaron que Yudith se distinguía por su disciplina, compromiso con el deporte y dedicación en los entrenamientos. La institución la recuerda como un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y superación.

Las autoridades judiciales esperan los resultados de las pericias forenses para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un homicidio o femicidio.