Joven madre en estado crítico tras ser baleada por su pareja en Cartago

Una joven madre de 28 años se encuentra en condición delicada tras recibir un disparo, presuntamente a manos de su pareja sentimental, la noche del martes en Purral de Cartago.

La víctima, identificada como Jocelyn Ramírez, es madre de cuatro hijos y vecina del cantón central. Según confirmó la Fuerza Pública, el hecho ocurrió el martes cerca de las 11:45 p. m., cuando se recibió una alerta por una mujer herida con arma de fuego dentro de su vivienda.

Al llegar al sitio, los oficiales hallaron a la joven junto a familiares y la trasladaron de emergencia al Hospital Max Peralta. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue llevada a un centro médico en San José, donde permanece hospitalizada y en condición crítica, aunque estable.

El sospechoso, identificado con los apellidos Ramírez Rivera, fue detenido horas después por oficiales de la Fuerza Pública tras un operativo en la zona. El Juzgado Penal de Cartago le impuso un año de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la madre de la víctima, minutos antes del disparo escuchó una fuerte discusión entre su hija y el sospechoso. Poco después, se oyó el balazo que alarmó a toda la familia.

Vecinos de la zona describieron a Jocelyn como una madre luchadora, dedicada a sus hijos y con muchos proyectos personales (ver nota adjunta de Telenoticias).

Las autoridades judiciales confirmaron que no existían antecedentes de violencia intrafamiliar entre la pareja, razón por la cual el hecho tomó por sorpresa a familiares y vecinos.

Este caso se suma a la lista de agresiones graves contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, entre 2019 y 2022 se registraron 528 denuncias por tentativa de femicidio.