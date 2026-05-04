Joven integrante de “La 12” es la víctima mortal de cabeza de agua en río de Guápiles

Diego Ramírez, conocido entre sus compañeros como "Pequeño", un joven de 30 años e integrante de la barra "La 12" de la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente durante una cabeza de agua en Guápiles, provincia de Limón.

La emergencia se registró la tarde del domingo en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica. No obstante, fue hasta este lunes, a las 7:20 a.m., cuando rescatistas de la Cruz Roja Costarricense lograron localizar el cuerpo sin vida.

Tras conocerse la noticia, integrantes de la barra "La 12" expresaron su dolor en redes sociales y lamentaron el fallecimiento de su compañero con emotivos mensajes de despedida.





Publicación en redes sociales.

La víctima se encontraba a orillas del afluente en el momento en que se produjo la crecida repentina, siendo arrastrado por la corriente. De acuerdo con versiones preliminares, Ramírez habría logrado poner a salvo a su pareja, quien también fue alcanzada por el agua, pero él no consiguió salir.

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