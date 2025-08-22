Joven es asesinado a balazos frente a iglesia en Limón

La mañana de este viernes, un joven murió tras ser atacado a balazos frente a una iglesia católica en Limón.

Los hechos ocurrieron a las 10:05 a. m. en la localidad de Pueblo Nuevo, a escasos metros de la escuela de la zona.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el hombre presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

"Cuando los socorristas de una unidad básica lo abordaron, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar", dijo la institución.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del ofendido y el móvil del asesinato.