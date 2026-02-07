Joven es asesinado a balazos en el centro de San José

Un hombre murió tras recibir múltiples impactos por arma de fuego durante la madrugada de este sábado en avenida 5, en el sector de la Merced, en San José.



El hecho se registró aproximadamente a la 1:40 a.m., cuando varios vecinos de la zona alertaron haber escuchado varios disparos. Posteriormente, observaron a un hombre tendido y herido sobre la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades.



A la llegada de los agentes judiciales, se confirmó que el individuo, de entre 25 y 30 años de edad, se encontraba fallecido en el sitio. El cuerpo presentaba varios impactos de bala en el tórax.



Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido determinada.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con los responsables.

