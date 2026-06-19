Joven desaparecido hace tres años en Nicaragua aparece en Hospital de Salud Mental de Costa Rica

Un joven que estaba desaparecido en Nicaragua hace tres años apareció en el Hospital de la Salud Mental de Costa Rica.

Fue el mismo centro médico, ubicado en Pavas, el que posteó una imagen del joven, identificado como Hernaldo Antonio Calero Nio, y solicitaron ayuda para localizar a familiares o personas que lo conozcan, ya que, según dicen, el joven ingresó a Costa Rica hace dos meses, y desde entonces no han logrado dar con sus familiares.

“Indica que su padre es Hernaldo Orozco Ni. Así como el nombre de otros familiares: Linda Calero, Sofia Calero, Lorena Calero y Yolanda Calero (tías residentes en Nicaragua). Antes de llegar a Costa Rica, indica que vivía en Matagalpa, Ciudad Darío, Nicaragua”, publicó el centro médico este jueves.

Rápidamente, el posteo se hizo viral y los mismos internautas se encargaron de dar con otra publicación emitida por Radio Stereo YES Matagalpa, Nicaragua, hace tres años, donde pedían ayuda para encontrar al joven del mismo nombre y características publicadas por el hospital en Costa Rica.





“Familia de ciudad Darío preocupada por la desaparición de jovencito con trastornos mentales. El Jovencito Hernaldo Antonio Calero Orozco de 16 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 26 de marzo (2023) en horas de la tarde. “Ellos habitan en la comunidad La Curva del Prado en el municipio de Darío, Miguel Antonio Solano tío del menor, expresó a Stereo Yes que el adolescente padece de trastornos mentales, agregando que no es agresivo. “Hernaldo se mantiene al cuido de su abuela y no se percataron en el momento que él se fue de casa. Algunas personas le manifestaron a la familia que vieron al joven en la ciudad de Matagalpa”, dice la publicación.

Tras la viralización de la información compartida, el Hospital de la Salud Mental de Costa Rica agradeció a todas las personas por compartir la información y relataron que, al parecer, ya lograron ubicar a un familiar.

En redes sociales también aparecieron personas que aseguraron ser vecinas del joven en Nicaragua y también dijeron que iban a informar a su familia de su paradero.