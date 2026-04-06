Joven deportista es asesinado a balazos mientras viajaba en moto por Matina

Un joven deportista murió asesinado a balazos la tarde de este lunes mientras viajaba en motocicleta por la Ruta 32, en Matina, Limón.



El ataque ocurrió a las 12:14 p. m. De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio los paramédicos encontraron a un hombre de 21 años con heridas por arma de fuego en el cráneo y el tórax.

"Tras la valoración correspondiente, fue declarado sin signos vitales en el lugar", dijo la benemérita institución.

La víctima, identificada como Yenker Torrez Rivera, era conocida en la comunidad de Estrada por su participación en actividades deportivas. Formaba parte del Comité de Deportes de Matina y había competido en los pasados Juegos Nacionales como jugador de cricket.



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Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y el caso se mantiene en investigación por parte de la Policía Judicial.