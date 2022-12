Joven de 19 años murió en incendio en Guararí

“Lo primero fue buscar y rescatar a personas en las viviendas, no se encuentran personas en esas estructuras, no obstante, luego al hacer una búsqueda más minuciosa se hace el hallazgo de una persona fallecida”, detalló.

"Yo estaba acostada con mi hijo y mi hija, cuando mi hija se levantó y me dijo: 'mamá, huele a humo' y cuando yo me levanté ya no había nada que hacer. Solo me dio chance de sacar a mis hijos y a mi esposo', indicó Kimberly Miranda, vecina afectada.